У Миколаєві загинуло двоє людей внаслідок вибуху у закладі харчування, 8 постраждалих – поліція

Фото: https://t.me/MykolaivNationalPolice/10066

У Миколаєві внаслідок вибуху у закладі харчування загинуло щонайменше дві людини, постраждали ще вісім, про це повідомляє головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

"Сьогодні, 14 лютого, близько 14:00 на вулиці Пограничній поблизу закладу громадського харчування пролунав вибух невідомого предмета. Внаслідок вибуху загинуло двоє людей. За попередньою інформацією, ще вісім осіб отримали поранення", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

На місці події працюють слідчі слідчого управління обласного главку поліції, криміналісти, вибухотехніки, працівники СБУ, рятувальники та медики, додали в поліції.