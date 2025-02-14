Інтерфакс-Україна
Події
15:44 14.02.2025

У Миколаєві загинуло двоє людей внаслідок вибуху у закладі харчування, 8 постраждалих – поліція

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У Миколаєві загинуло двоє людей внаслідок вибуху у закладі харчування, 8 постраждалих – поліція
Фото: https://t.me/MykolaivNationalPolice/10066

У Миколаєві внаслідок вибуху у закладі харчування загинуло щонайменше дві людини, постраждали ще вісім, про це повідомляє головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

"Сьогодні, 14 лютого, близько 14:00 на вулиці Пограничній поблизу закладу громадського харчування пролунав вибух невідомого предмета. Внаслідок вибуху загинуло двоє людей. За попередньою інформацією, ще вісім осіб отримали поранення", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

На місці події працюють слідчі слідчого управління обласного главку поліції, криміналісти, вибухотехніки, працівники СБУ, рятувальники та медики, додали в поліції.

Теги: #миколаїв #вибух

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