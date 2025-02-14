Рютте та Венс обговорюють майбутні переговори щодо завершення війни РФ проти України
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та віцепрезидент США Джей Д. Венс на обговорюють переговори, спрямовані на завершення війни агресії, яку проти України веде Росія.
Відповідні заяви вони зробили у п’ятницю на полях Мюнхенської конференції з безпеки перед початком зустрічі, відео якої оприлюднено на сайті НАТО.
Зокрема, Венс сказав: «Звичайно, ми будемо говорити про НАТО і, зокрема, про бажання президента, щоб НАТО витрачало трохи більше ресурсів на оборону, і я знаю, що генеральний секретар Рютте погоджується зі мною. Ми будемо говорити, звичайно, про українсько-російський конфлікт і про те, як вивести його на переговорний шлях. І я впевнений, що ми будемо говорити про інші напрямки співпраці».
У свою чергу генсек НАТО, говорячи про тему майбутніх мирних переговорів, зазначив, що їх результатом має бути «міцний та тривалий мир». «Путін ніколи не повинен спробувати це знову. І як вивести їх (українців) на максимальну силу, коли ці переговори почнуться», - нагадав Рютте позицію альянсу.