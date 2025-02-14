Інтерфакс-Україна
Події
14:02 14.02.2025

Рютте та Венс обговорюють майбутні переговори щодо завершення війни РФ проти України

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та віцепрезидент США Джей Д. Венс на обговорюють переговори, спрямовані на завершення війни агресії, яку проти України веде Росія.

Відповідні заяви вони зробили у п’ятницю на полях Мюнхенської конференції з безпеки перед початком зустрічі, відео якої оприлюднено на сайті НАТО.

Зокрема, Венс сказав: «Звичайно, ми будемо говорити про НАТО і, зокрема, про бажання президента, щоб НАТО витрачало трохи більше ресурсів на оборону, і я знаю, що генеральний секретар Рютте погоджується зі мною. Ми будемо говорити, звичайно, про українсько-російський конфлікт і про те, як вивести його на переговорний шлях. І я впевнений, що ми будемо говорити про інші напрямки співпраці».

У свою чергу генсек НАТО, говорячи про тему майбутніх мирних переговорів, зазначив, що їх результатом має бути «міцний та тривалий мир». «Путін ніколи не повинен спробувати це знову. І як вивести їх (українців) на максимальну силу, коли ці переговори почнуться», - нагадав Рютте позицію альянсу.

Теги: #рютте #венс

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