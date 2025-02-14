США ще не готові говорити про Україну в НАТО, бо вважають це ескалацією з росіянами, – Зеленський

Сьогодні США і президент Дональд Трамп не готові говорити про Україну в НАТО, бо вважають це ескалацією з росіянами, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогоднішня Америка і президент Трамп не готові говорити… Вважають, що в Україні не може бути НАТО, бо це ескалація з «руськими». Вони вважають, що Україна в НАТО є головним чинником окупації України", - сказав Зеленський журналістам на Мюнхенській безпековій конференції.

Однак президент зауважив, що якщо Україну не беруть в НАТО, тоді країні потрібна армія чисельністю 1,5 млн солдатів із сучасною зброєю. Зеленський вкотре наголосив, що у випадку відсутності гарантій безпеки, Росія знову нападе.

Він також запевнив, що Україна готова до будь-якої конструкції, щоб зупинити Путіна.

"Я не бачу, що є готовий план у США. Я готовий у будь-який момент реально говорити. Ми готові говорити про все. Від контингенту до гарантій безпеки. Ми готові до будь-якої конструкції, щоб зупинити Путіна", - сказав президент.