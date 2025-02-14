Російський дрон, що влучив в укриття 4-го енергоблоку ЧАЕС, летів на висоті 85 м – Зеленський

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Російський дрон, який влучив в укриття 4-го енергоблоку ЧАЕС, летів на висоті 85 м, радари не бачать цієї висоти, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Дрон йшов на висоті 85 метрів. Це важливо розуміти, що радари не бачать цієї висоти. Також буде слідство, я буду знати більше деталей. Але це дає нам сьогодні можливість говорити, що якщо радари не бачать на цій висоті, то вони спеціально це робили", - сказав Зеленський журналістам на Мюнхенській безпековій конференції.

Як повідомлялося, російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції, сталася пожежа, яку вже загасили, але пошкодження суттєві.