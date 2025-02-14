Соратниця Медведчука, яка закликала до "відокремлення" Львівщини, отримала 13 років тюрми

Суд виніс вирок ексочільниці Львівської обласної організації забороненої партії ОПЗЖ – вона отримала 13 років тюремного ув'язнення з конфіскацією майна за державну зраду, повідомила Служба безпеки України (СБУ).

"За доказовою базою Служби безпеки реальний термін ув’язнення за державну зраду отримала ексочільниця Львівської обласної організації забороненої партії ОПЗЖ. Зловмисниця була довіреною особою Віктора Медведчука у західному регіоні України та працювала в інтересах кремля", - йдеться у повідомленні СБУ у телеграм у п'ятницю.

Як уточнили в Офісі генерального прокурора в телеграм, суд визнав зловмисницю винною за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) та призначив їй 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними Офісу генпрокурора, жінка з 2015 року керувала низкою місцевих проросійських організацій, зокрема забороненої партії «ОПЗЖ» та громадської організації «Український вибір – право народу».

Повідомляється, що за планом російської спецслужби зрадниця розхитувала суспільно-політичну ситуацію на Львівщині. Для цього ще до початку повномасштабної війни агентка організовувала вуличні акції на підтримку так званого «відокремлення» регіону від України. Також зрадниця регулярно поширювала кремлівські наративи в ефірах російських пропагандистів та на заборонених телеканалах Медведчука. Під час таких виступів зловмисниця позиціонувала себе як "політексперт" і розповсюджувала фейки про внутрішню обстановку на заході України нібито від імені місцевих жителів.

"У своїх інтерв’ю вона поширювала пропагандистську, упереджену та виключно негативну інформацію про Україну щодо русофобії, фашизму, нацизму та радикального націоналізму, а також нібито розташованих на території держави баз НАТО", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Зазначається, що російську агентку було затримано у серпні 2022 року. До набрання вироком законної сили засуджена перебуватиме під вартою.

У повідомленнях не називають прізвище фігурантки. За даними журналіста Андрія Цаплієнка, йдеться про Інну Іваночко – ексочільницю обласного осередку забороненої ОПЗЖ.