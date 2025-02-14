Мінфін США запровадив санкції проти прокурора МКС Хана

Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) Каріма Хана, його всі активи в США будуть заморожені, а в’їзд до країни заборонений, повідомляє Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США.

Згідно з санкціями, всі активи Хана в США повинні бути заморожені, і йому буде заборонено в'їзд до країни.

Це рішення відповідає указу президента США Дональда Трампа, підписаному минулого тижня, про запровадження санкцій проти Міжнародного кримінального суду.

Як відомо Хан ініціював розслідування щодо воєнних злочинів Росії в Україні й ще в березні 2022 року видав ордери на арешт Путіна у справі про депортацію українських дітей.

Крім того Хан у травні 2024 року запросив ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, нині вже колишнього міністра оборони Йоава Галанта і трьох лідерів руху ХАМАС у справі про порушення прав людини у Секторі Ґази. Саме такі "неправомірні дії щодо союзника США", як зазначає Reuters, стали для Трампа приводом для санкцій проти Хана.

Джерело: https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20250213