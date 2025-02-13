Інтерфакс-Україна
Події
23:14 13.02.2025

Україна не погодиться на вимоги РФ залишити територію, яку вона контролює в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях - Чернєв

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Україна не погодиться на вимоги РФ залишити територію, яку вона контролює в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях - Чернєв

Україна не погодиться на вимоги РФ, що вона має залишити територію, яку вона контролює в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях, вважає заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу").

"Точно ми не будемо погоджуватися на ті вимоги Російської Федерації, про які говорить Путін, що ми маємо піти з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, там, де ми ще контролюємо… території", - сказав Чернєв в ефірі національного телемарафону в четвер.

За його словами, Україна розуміє певні рамки, які вже були озвучені очільниками Пентагону, президентом США Дональдом Трампом про відстрочку питання щодо майбутнього членства України в НАТО, щодо можливої заморозки на існуючий на сьогодні лінії фронту. 

Теги: #рф #думка #сша

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