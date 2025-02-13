Зеленський і Науседа обговорили координацію зусиль між ключовими союзниками України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Литви Гітанасом Науседою і подякував йому за підтримку України.

"Обговорили координацію зусиль між ключовими союзниками України. Я підкреслив, що для безпеки України та всієї Європи надзвичайно важливо, щоб Європа була повноправним учасником будь-яких переговорів щодо припинення війни", - написав Зеленський у телеграм-каналі в четвер.

Також президент проінформував Науседу щодо деталей нещодавніх контактів із президентом США Дональдом Трампом та представниками його адміністрації, а також розповів про заплановані зустрічі.

"Припинення вогню без надійних гарантій безпеки не принесе Україні тривалого й справедливого миру. Я наголосив, що Сполучені Штати мають бути ключовим учасником надання гарантій безпеки для України", - зазначив Зеленський.