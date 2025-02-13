Інтерфакс-Україна
Події
19:38 13.02.2025

Зеленський доручив Сирському розглянути призначення бригадного генерала Голубцова заступником командувача ПС ЗСУ

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Зеленський доручив Сирському розглянути призначення бригадного генерала Голубцова заступником командувача ПС ЗСУ
Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський доручив головнокомандуючому ЗСУ Олександру Сирському переговорити з бригадним генералом Сергієм Голубцовим, і розглянути його призначення заступником командувача Повітряних сил ЗСУ.

"Щойно говорив також із Головкомом Сирським: нам треба зміцнити наші Повітряні сили, саме авіаційний компонент – нашу військову авіацію. Доручив Головкому переговорити з бригадним генералом Сергієм Голубцовим та доповісти щодо можливості відповідної кадрової зміни в Повітряних силах і розглянути призначення бригадного генерала Голубцова заступником командувача Повітряних сил", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.

 

Теги: #пс_зсу #зеленський

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