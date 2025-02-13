Ні Україна, ні РФ не отримають всього, що хочуть, - глава Пентагону

Глава Пентагону Піт Гегсет вважає, що ні Україна, ні РФ не отримають “всього, що хочуть”, в рамках перемовин про завершення війни.

“...ми маємо ідеального переговірника (мається на увазі президент США Дональд Трамп - ІФ-У) за столом переговорів з позиції сили, який може мати справу як з Путіним, так і з Зеленським. Ніхто не отримає всього, що хоче. В тому числі той, хто вчинив агресію в першу чергу”, - сказав Гегсет на пресконференції в Брюсселі після зустрічі міністрів оборони країн НАТО.