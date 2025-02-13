Інтерфакс-Україна
Події
14:12 13.02.2025

Рютте: Спільний центр України та НАТО JATEC в Польщі розпочне роботу з наступного тижня

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Рютте: Спільний центр України та НАТО JATEC в Польщі розпочне роботу з наступного тижня

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомляє, що Спільний центр аналізу, підготовки та навчання України та НАТО – JATEC, розташований у Польщі, розпочне роботу вже наступного тижня.

Відповідне оголошення він зробив у четвер в Брюсселі перед початком засідання Ради НАТО-Україна, яке пройде у форматі ланчу.

"Наступного тижня в Польщі ми розпочнемо нашу спільну структуру між Україною та НАТО (мова йде про JATEC - The Joint Analysis, Training And Education Centre, Спільний центр аналізу, підготовки та навчання), щоб переконатися, що ми вивчили всі уроки та всі ідеї з того, що ви зараз робите в Україні, воюючи з росіянами, а також як ми, як колективний альянс, можемо вчитися у вас і застосовувати ці уроки в інших місцях», - сказав Рютте.

Генсек НАТО також нагадав, що у Німеччині, у Вісбадені також вже створений NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine, Допомога та підготовка НАТО для Україні), для якого вже призначено командування.

Спільний центр аналізу, підготовки та навчання, або JATEC, — це нова спільна організація Україна-НАТО, яка була створена наказом Північноатлантичної ради від 16 грудня 2024 року. JATEC є частиною командної структури НАТО та безпосередньо підпорядковується штабу Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО з питань.

JATEC забезпечує аналітичні, освітні та навчальні можливості для спільного визначення та застосування уроків війни Росії проти України та впровадження їх у стратегію, політику, доктрину, тактику та операції, а також для надання підтримки для успішного досягнення цілей оперативної сумісності.

Теги: #центр #jatec

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