Яценюк: Санкції проти Порошенка неможливо сприйняти як щось необхідне і обґрунтоване

Голова Київського безпекового форуму (КБФ), експрем'єр-міністр України (2014-2016) Арсеній Яценюк вважає, що на тлі безпекових загроз санкції проти лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка неможливо сприйняти як щось необхідне і обґрунтоване.

"Ворог України – в кремлі. Він був, є і планує закінчувати війну капітуляцією України. Ключовий союзник України, США, відмовляються від цієї ролі. Рівень небезпеки – палаючий червоний. На цьому фоні санкції проти Петра Порошенка неможливо сприйняти як щось нормальне, необхідне, обґрунтоване", - написав Яценюк у Facebook.

На його думку, таке рішення є ще однією лінією напруги в українському суспільстві, "яке бачить у санкціях політичний мотив, підготовку до виборів та роботу на внутрішній конфлікт".

Яценюк наголосив, що Україні потрібна суспільна єдність, а не розбрат.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський підписав указ про рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України від 12 лютого 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Відповідний указ №81/2025 опубліковано на сайті президента.

Згідно з додатком до документа, санкції введено проти 5 фізичних осіб: бізнесмена Ігоря Коломойського, ексвласника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго, колишнього співвласника ПриватБанку Геннадія Боголюбова, п'ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарность" Петра Порошенка та екснардепа Віктора Медведчука.