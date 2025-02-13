Міністри оборони України і Норвегії обговорили формування та оснащення «Північної» бригади

Міністр оборони України Рустем Умєров під час зустрічі з міністром оборони Норвегії Торе Оншуусом Сандвіком обговорив формування та оснащення «Північної» бригади, що буде забезпечена скандинавськими та балтійськими країнами.

"Під час «Рамштайну» привітав колегу з призначенням і наголосив на важливості його ролі в нинішній безпековій ситуації. Поінформував про оборонну стратегію України на 2025 рік і актуальні потреби Сил безпеки і оборони України. Окремо зосередили увагу на формуванні та оснащенні «Північної» бригади, що буде забезпечена скандинавськими та балтійськими країнами", - написав Умєров у Facebook.

Він наголосив, що одна з критичних потреб – ракети-перехоплювачі для систем ППО/ПРО. Сторони Обговорили можливість спільних індустріальних проєктів, зокрема за напрямом виробництва боєприпасів.

"Україна відкрита до взаєморозвитку оборонних індустрій і сприятиме співпраці між норвезькими та українськими компаніями. Важливим завданням залишається пошук додаткового фінансування для закриття нагальних потреб оборони", - заявив Умєров.

Він додав, що Україна розраховує на подальшу активну співпрацю.