Інтерфакс-Україна
Події
10:33 13.02.2025

Норвегія надасть Україні допомогу з ППО майже на 1,2 млрд норвезьких крон

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Норвегія надасть Україні допомогу з ППО майже на 1,2 млрд норвезьких крон

Норвезький уряд ухвалив рішення витратити ще 1,2 млрд норвезьких крон на заходи з протиповітряної оборони України, повідомив міністр оборони Норвегії Торе О. Сандвік.

"Протиповітряна оборона вже давно є найпріоритетнішою військовою потребою України, є надзвичайно важливою для захисту як військової, цивільної інфраструктури, так і населення України. У 2024 році Норвегія надала Україні ППО на понад 6 млрд крон. Уряд нещодавно вирішив додатково витратити близько 1,2 млрд крон на заходи протиповітряної оборони України", - заявив міністр оборони Норвегії Торе О. Сандвік.

Під час зустрічі Контактної групи з питань України у середу Норвегія повідомила українського міністра оборони, що забезпечить Україні більше ППО, закупивши її у Сполучених Штатів. Внесок буде зроблено через JUMPSTART, так само, як Норвегія раніше зробила більший внесок щодо F-16 (збільшує підтримку ВПС України на 1,3 млрд і передає 130 малих катерів).

Програма JUMPSTART базується на добре запровадженій програмі продажу військової техніки за кордоном (FMS), за якою країни можуть купувати військове обладнання та послуги підтримки через Міністерство оборони США.

Кошти є частиною 22,5 млрд крон, які підуть на військову підтримку України у 2025 році через програму Нансена.

Теги: #україна #ппо #норвегія

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