На фронті відбулося 116 бойових зіткнень, третина з них – на покровському напрямку

Від початку минулої доби на фронті відбулося 116 бойових зіткнень, з них – 34 на покровському напрямку, противник активний на курському, новопавлівському та торецькому напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у четвер.

"Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 88 авіаційних ударів, застосувавши сім ракет та скинувши 128 КАБ. Крім цього, здійснив понад 5 800 обстрілів, зокрема 137 – із РСЗВ та залучив для ураження 3 038 дронів-камікадзе", - сказано в повідомленні у Телеграмі.

Наголошується, що за минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять пунктів управління БпЛА, засіб протиповітряної оборони, район зосередження озброєння та військової техніки та дві радіолокаційні станції російських загарбників.

На покровському напрямку наші захисники зупинили 34 штурми агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Звірове, Надіївка, Успенівка, Андріївка, Олександрівка, Дачне, Зелене Поле, Улакли та Шевченко.

"В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 18 атак російських загарбників. Противник здійснив 527 артилерійських обстрілів, завдав 19 авіаційних ударів, застосувавши 28 КАБ", - йдеться у зведенні.

На новопавлівському напрямку ворог 17 разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке та Рівнопіль.

На торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак неподалік населених пунктів Торецьк та Щербинівка.

На лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Копанки, Новомихайлівка, Новолюбівка, Ямполівка та Колодязі.

На куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямках населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Новоосинове, Піщане, Лозова та Загризове.

На краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень в районах Часового Яру та Васюківки.

На сіверському напрямку наші оборонці відбили чотири штурми противника в районах Білогорівки та Верхньокам’янського.

На оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили ворожі атаки в районах Щербаків та Кам'янського.

На харківському та придніпровському напрямках ворог активних дій не проводив.

На волинському та поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.