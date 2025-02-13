Окупанти продовжують обстрілювати Дніпропетровську область, є пошкодження

Російські війська продовжують обстрілювати Нікопольський район, є пошкодження, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ввечері агресор вдарив дронами-камікадзе по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Вночі – з артилерії та "Граду" атакував райцентр. Пошкоджене приватне підприємство. Там сталася пожежа, яку рятувальники вже загасили. Понівечене ритуальне агентство", - написав він у Телеграмі.

Також він зазначив, що побиті 10 приватних будинків, 2 господарські споруди, лінії електропередач і газогін, пошкоджено інфраструктуру.

Загиблих та постраждалих немає.

Голова ОВА також зазначив, що вночі підрозділи ПвК "Схід" збили над Дніпропетровщиною 7 безпілотників.