Інтерфакс-Україна
Події
23:25 12.02.2025

На покровському напрямку с початку доби знешкоджено 220 окупантів – Генштаб

2 хв читати
На покровському напрямку с початку доби знешкоджено 220 окупантів – Генштаб
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Втрати російських окупантів на покровському напрямку фронту у Донецькій області від початку доби склали, за попередніми підрахунками, 220 військовослужбовців вбитими та пораненими, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграмі в оперативному зведенні станом на 22:00 середи.

"За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на покровському напрямку втратили 220 нападників вбитими та пораненими. Наші воїни знищили танк, бойову машину піхоти, бойову броньовану машину, міномет, дев’ять одиниць автомобільної техніки та два мотоцикли окупантів. Також українські захисники суттєво пошкодили один танк, дві бойові броньовані машини, три автомобілі, самохідну артилерійську установку та два ворожих міномети", - сказано в повідомленні.

В Генштабі зазначили, що на покровському напрямку від початку доби противник 30 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Звірове, Надіївка, Успенівка, Андріївка, Олександрівка, Дачне та Шевченко. "Два боєзіткнення досі тривають", - додають у зведенні.

Зазначається, що противник веде активні наступальні дії на новопавлівському напрямку, де наші оборонці відбили 15 атак, два боєзіткнення тривають до цього часу.

"Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де наші війська відбили 13 атак противника, два боєзіткнення тривають дотепер", - відмічається у повідомленні.

На торецькому напрямку наші військові відбивали 11 ворожих атак, сім атак зупинені Силами оборони, ще чотири – тривають.

На лиманському напрямку за сьогодні російські війська дев’ять разів атакували українських захисників, до цього часу точаться два боєзіткнення.

Всього ж на даний час відбулося 112 бойових зіткнень.

"Сьогодні держава-терорист завдала двох ракетних та 74 авіаційних ударів, застосувавши сім ракет та 112 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для ударів 1 091 дрон-камікадзе та здійснили 4 314 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах", - наголосили в Генштабі.

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:06 20.05.2025
Упродовж доби зафіксовано 177 бойових зіткнень

Упродовж доби зафіксовано 177 бойових зіткнень

07:43 20.05.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1030 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1030 військовослужбовців

08:38 19.05.2025
РФ атакувала 12 напрямків фронту 175 разів, найбільше - на покровському напрямку

РФ атакувала 12 напрямків фронту 175 разів, найбільше - на покровському напрямку

14:57 18.05.2025
Генштаб ЗСУ створив робочу групу для розслідування ситуації в 47-й ОМБр "Маґура"

Генштаб ЗСУ створив робочу групу для розслідування ситуації в 47-й ОМБр "Маґура"

07:34 18.05.2025
Окупанти за добу втратили 1130 осіб та 91 од. автотехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1130 осіб та 91 од. автотехніки - Генштаб

08:38 17.05.2025
Впродовж доби зафіксовано 145 бойових зіткнень

Впродовж доби зафіксовано 145 бойових зіткнень

07:44 17.05.2025
Окупанти втратили впродовж доби 910 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 910 військовослужбовців

16:50 15.05.2025
Активність ворога зросла на новопавлівському, покровському та курському напрямках

Активність ворога зросла на новопавлівському, покровському та курському напрямках

08:43 15.05.2025
На фронті від початку минулої доби відбулось 168 зіткнень

На фронті від початку минулої доби відбулось 168 зіткнень

07:36 15.05.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1220 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1220 військовослужбовців

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Ветерани – наші герої, і держава повинна бути поруч

Зеленський: Щодо санкцій продовжуємо працювати на різних рівнях зі США, переконуємо, що саме це потрібно

Угорщина заявила про виявлення ще двох "українських шпигунів"

ЄС запровадив санкції за використання хімзброї в Україні

Велика Британія оголосила про масштабні санкції проти РФ на підтримку України

ОСТАННЄ

Трамп про дії США після того, як ЄС і Британія запровадили нові санкції проти РФ: Побачимо

Папа Римський готовий прийняти в Ватикані переговори між Україною та РФ

На покровському напрямку наші воїни ліквідували 144 окупанти - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 129 ворожих атак - Генштаб

Сибіга: ЄС вже виділили дві третини з 2 млн артснарядів, йде робота над рештою

Сибіга обговорив з бельгійським колегою надання винищувачів F-16

Глави МЗС України та Німеччини обговорили посилення тиску на Москву

Сенатори США: жодного миру з Росією без повернення викрадених українських дітей

Зеленський та Макрон обговорили внутрішнє виробництво зброї в Україні

З 5 червня ЄС скасовує "торговий безвіз" з Україною — Туск

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА