На покровському напрямку с початку доби знешкоджено 220 окупантів – Генштаб

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Втрати російських окупантів на покровському напрямку фронту у Донецькій області від початку доби склали, за попередніми підрахунками, 220 військовослужбовців вбитими та пораненими, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграмі в оперативному зведенні станом на 22:00 середи.

"За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на покровському напрямку втратили 220 нападників вбитими та пораненими. Наші воїни знищили танк, бойову машину піхоти, бойову броньовану машину, міномет, дев’ять одиниць автомобільної техніки та два мотоцикли окупантів. Також українські захисники суттєво пошкодили один танк, дві бойові броньовані машини, три автомобілі, самохідну артилерійську установку та два ворожих міномети", - сказано в повідомленні.

В Генштабі зазначили, що на покровському напрямку від початку доби противник 30 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Звірове, Надіївка, Успенівка, Андріївка, Олександрівка, Дачне та Шевченко. "Два боєзіткнення досі тривають", - додають у зведенні.

Зазначається, що противник веде активні наступальні дії на новопавлівському напрямку, де наші оборонці відбили 15 атак, два боєзіткнення тривають до цього часу.

"Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де наші війська відбили 13 атак противника, два боєзіткнення тривають дотепер", - відмічається у повідомленні.

На торецькому напрямку наші військові відбивали 11 ворожих атак, сім атак зупинені Силами оборони, ще чотири – тривають.

На лиманському напрямку за сьогодні російські війська дев’ять разів атакували українських захисників, до цього часу точаться два боєзіткнення.

Всього ж на даний час відбулося 112 бойових зіткнень.

"Сьогодні держава-терорист завдала двох ракетних та 74 авіаційних ударів, застосувавши сім ракет та 112 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для ударів 1 091 дрон-камікадзе та здійснили 4 314 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах", - наголосили в Генштабі.