Україна повернула з окупованих територій ще двох українських дітей – Єрмак

Двох дітей вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Серед врятованих — 14-річна дівчинка, яка була під загрозою потрапити до російського інтернату. Завдяки зусиллям рідної тітки та старшої сестри дівчинки родині нарешті вдалось возз’єднатись в Україні. 17-річний юнак із родиною прожили майже два роки під постійними обстрілами. Після вибуху біля їхнього будинку він отримав контузію, після чого сім’я вирішила виїжджати", - написав Єрмак у телеграмі у середу.

Сьогодні вони вже всі разом у безпеці на підконтрольній території України, додав глава ОП.

Єрмак виказав щиру подяку Українській мережі за права дитини за "професійну роботу" та сприяння в організації рятувальної місії.

"Ми не зупинимося, доки кожна українська дитина не опиниться в безпеці", - наголосив очільник Офісу президента.