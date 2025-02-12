Американця Фогеля обміняли на росіянина, якого звинувачували у відмиванні грошей через криптобіржу - ЗМІ

Американця Марка Фогеля, якого Росія напередодні передала США, було звільнено в обмін на росіянина - співвласника криптобіржі BTC-е Олександра Винника, якому в США загрожує до 50 років позбавлення волі за відмивання $4 млрд, повідомила газета The Wall Street Journal.

"Російський співзасновник популярної біткойн-біржі буде звільнений з-під варти США в середу, через день після того, як угода між Вашингтоном і Москвою звільнила американця Марка Фогеля , заявив чиновник США", - пише видання.

Повідомляється, що Винник був затриманий у 2017 році за звинуваченням у сприянні вимаганню, крадіжці особистих даних і торгівлі наркотиками. У 2024 році він визнав провину у змові з метою відмивання грошей. Вирок Виннику поки не ухвалено.

Раніше BTC-e з добовим оборотом $66 млн. входила в десятку найбільших криптомайданчиків світу. Оскільки на ньому дозволялася торгівля з анонімних акаунтів, весь обіг BTC-e був визнаний американською владою нелегальним.

Фогель був викладачем в англо-американській школі в Москві. Його затримали в серпні 2021 року в аеропорту Шереметьєво після прильоту з Нью-Йорка. У багажі виявили 11 г марихуани і 8 г гашишної олії. Влітку 2022 року його засудили до 14 років ув'язнення.

Раніше представники адміністрації Трампа заявили, що вони сподіваються, що "обмін" полоненими може передвіщати відновлення зусиль щодо припинення війни в Україні, яка ось-ось вступить у свій четвертий рік.