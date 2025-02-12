Уночі для збиття російських ракет було використано 10 ракет Patriot - Зеленський

Для збиття уночі 6 балістичних ракет було використано 10 ракет Patriot вартістю $30 млн, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Використали по 6 балістичним ракетам 10 (ракет - ІФ-У) Patriot вартістю $30 млн", - сказав Зеленський журналістам перед початком зустрічі з міністром США Скоттом Бессентом.

Як повідомлялося, під час нічної російської атаки Сили оборони ліквідували шість балістичних ракет та 71 з 123-х дронів, локаційно втрачено 40 імітаційних БпЛА.