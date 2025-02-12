США передали Україні перший драфт угоди про партнерство - Зеленський

Україна отримала від США перший драфт угоди про партнерство, необхідно зробити все, що підписати її як умога швидше, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми говорили про корисні копалини... Я знаю, що нашій команді передали перший драфт цього відповідного документа про партнерство між нашими країнами. Я дуже хочу, щоб наша команда опрацювала цей документ. Цей документ ми отримали сьогодні, ми... зробимо все, щоб наші команди могли дійсно дуже швидко домовитися і підписати цей документ", - сказав Зеленський журналістам за результатами зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

За словами президента, важливо вивчати всі деталі цього документу до чи на Мюнхенській конференції, щоб була можливість зафіксувати домовленості на відповідних рівнях.

Зі свого боку Бессент зазначив, що даний документ є частиною подальших гарантій українцям від США, а також, що це "важливий сигнал російському керівництву, що ми стоїмо разом" у економічний співпраці з Україною.