Поліція затримала чоловіка, який напав на працівника РТЦК у Харкові

У середу вранці у Харкові під час перевірки військово-облікових документів у Салтівському районі чоловік застосував сльозогінний газ до групи оповіщення та наніс ножове поранення співробітникові РТЦК та СП.

"Військовослужбовцю надана необхідна допомога, загрози його життю немає. Тривають оперативні-слідчі дії. Командування та особовий склад обласного й районного ТЦК та СП надають максимальне сприяння слідству", - повідомляє Харківський ОТЦК та СП на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомили у відділу комунікацій ГУ Нацполіції Харківської області, 35-річний нападник спробував втекти з місця події, але його затримали поліцейський та працівник ТЦК.

За даним фактом слідчі Харківського районного управління поліції № 2 відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 8 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) та ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) КК України.

Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.

Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.