Робоча програма Єврокомісії на 2025 р. визначає підтримку України як пріоритет

Єврокомісія (ЄК) ухвалила в середу робочу програму на 2025 рік, у якій Україну названо пріоритетом ЄС, а також викладено цілі ЄК щодо підвищення конкурентоспроможності, зміцнення безпеки та посилення економічної стійкості.

У розділі міжнародних завдань йдеться про те, що дії на підтримку України "залишаються пріоритетом".

Крім цього, згадується прихильність ЄС завданню встановити "справедливий, всеосяжний і міцний мир, заснований на дводержавному рішенні, на Близькому Сході".

Крім того, сказано, що стратегія щодо середземноморського і чорноморського регіонів зосереджена »на регіональному співробітництві, економічних інвестиціях і безпеці".

Окремо виділено "стратегічний порядок денний ЄС-Індія", покликаний забезпечити "всеосяжний підхід до визначення сфер спільного стратегічного інтересу".

У сфері безпеки і оборони ЄК планує "створення надійного майбутнього для європейської оборони", у співпраці з НАТО.