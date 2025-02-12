Інтерфакс-Україна
Події
13:09 12.02.2025

Робоча програма Єврокомісії на 2025 р. визначає підтримку України як пріоритет

1 хв читати
Робоча програма Єврокомісії на 2025 р. визначає підтримку України як пріоритет

Єврокомісія (ЄК) ухвалила в середу робочу програму на 2025 рік, у якій Україну названо пріоритетом ЄС, а також викладено цілі ЄК щодо підвищення конкурентоспроможності, зміцнення безпеки та посилення економічної стійкості.

У розділі міжнародних завдань йдеться про те, що дії на підтримку України "залишаються пріоритетом".

Крім цього, згадується прихильність ЄС завданню встановити "справедливий, всеосяжний і міцний мир, заснований на дводержавному рішенні, на Близькому Сході".

Крім того, сказано, що стратегія щодо середземноморського і чорноморського регіонів зосереджена »на регіональному співробітництві, економічних інвестиціях і безпеці".

Окремо виділено "стратегічний порядок денний ЄС-Індія", покликаний забезпечити "всеосяжний підхід до визначення сфер спільного стратегічного інтересу".

У сфері безпеки і оборони ЄК планує "створення надійного майбутнього для європейської оборони", у співпраці з НАТО.

Теги: #україна #єк #пріоритети

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:23 16.05.2025
Ердоган закликав зберегти відкритими канали діалогу між Україною та Росією

Ердоган закликав зберегти відкритими канали діалогу між Україною та Росією

12:23 16.05.2025
Україна на "Євробаченні" завжди проходила у фінал і жодного разу не займала останнє місце

Україна на "Євробаченні" завжди проходила у фінал і жодного разу не займала останнє місце

20:54 15.05.2025
Польща на міністерській зустрічі НАТО порушила питання шпіонажу Угорщини проти України

Польща на міністерській зустрічі НАТО порушила питання шпіонажу Угорщини проти України

19:40 15.05.2025
Стармер звинувачує Путіна в затягуванні часу на шляху до перемир’я

Стармер звинувачує Путіна в затягуванні часу на шляху до перемир’я

19:17 15.05.2025
Рубіо сповістив європейців про зусилля Вашингтону в українському врегулюванні

Рубіо сповістив європейців про зусилля Вашингтону в українському врегулюванні

19:01 14.05.2025
Україна може розраховувати на підтримку НАТО на шляху до справедливого і тривалого миру - Рютте

Україна може розраховувати на підтримку НАТО на шляху до справедливого і тривалого миру - Рютте

13:03 14.05.2025
Польські війська не будуть направлені в Україну

Польські війська не будуть направлені в Україну

19:35 12.05.2025
Тайвань планує виділити EUR2 млн на розмінування в Україні

Тайвань планує виділити EUR2 млн на розмінування в Україні

19:34 12.05.2025
Трамп: Росія погодиться на перемир'я в Україні

Трамп: Росія погодиться на перемир'я в Україні

20:29 11.05.2025
Україна повністю підтримує заклик Трампа до повного та безумовного припинення вогню

Україна повністю підтримує заклик Трампа до повного та безумовного припинення вогню

ВАЖЛИВЕ

Велика Британія оголосила про масштабні санкції проти РФ на підтримку України

ЄС затвердив 17-й пакет санкцій проти РФ – Каллас

Каллас: ми посилимо тиск на РФ, щоб вона також хотіла миру

Зеленський пропонує Раді утворити Спеціалізовані окружний та апеляційний адмінсуди

Путін все ще не виглядає серйозно зацікавленим у мирі - міністр оборони Німеччини

ОСТАННЄ

Єврокомісія вітає 17-ий пакет санкцій проти РФ

Умєров: спільно з партнерами розвиваємо спроможність виготовляти понад 1 млн 155мм снарядів щороку

Мінрозвитку розробило правила черговості перетину кордону пасажирськими автобусами для скорочення часу очікування

Україна отримала від Чехії понад 900 млн дол військової і 80 млн євро енергетичної допомоги з 2022р - Шмигаль

Пенсії людей з окупованих територій, які понад рік не знімали пенсію, будуть зберігатись на їхніх рахунках у ПФУ - Мінсоцполітики

УЧХ починає пілотний проєкт соціального таксі у 4 областях України

Шмигаль обговорить з премʼєром Чехії оборонну й економічну співпрацю у вівторок в Ужгороді

На Сумщині безпілотник атакував мирне населення під час видачі гуманітарної допомоги, є поранені

У низці регіонів Іспанії виникли проблеми з телефонним зв'язком та інтернетом

Якщо релігійні організації не усуватимуть ознак афілійованості з РПЦ, Держетнополітики подаватиме в суд для їх ліквідації

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА