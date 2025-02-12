Україна та Канада підписали меморандум про взаєморозуміння між міністерствами у справах ветеранів

Україна та Канада підписали меморандум про взаєморозуміння між міністерствами у справах ветеранів, який передбачає впровадження кроків для покращення системи ветеранської підтримки в Україні.

"Під час робочого візиту до Канади міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова та міністр у справах ветеранів Канади – заступник міністра національної оборони Даррен Фішер підписали меморандум про взаєморозуміння між нашими країнами", - йдеться у повідомленні відомства.

Зазначається, що меморандум передбачає: обмін знаннями та найкращими практиками, щоб допомогти українським ветеранам війни та їхнім родинам легше адаптуватися до мирного життя; вивчення досвіду Канади щодо психологічної реабілітації, соціальної адаптації та медичної підтримки ветеранів; впровадження конкретних, реалістичних кроків для покращення системи ветеранської підтримки в Україні.

Крім того, передбачається, що Канада ділитиметься досвідом, щоб допомогти українським воїнам та їхнім родинам подолати наслідки поранень та хвороб, спричинених агресією РФ.

"Цей меморандум зміцнює нашу відданість забезпеченню всебічної підтримки ветеранів. Разом із канадськими партнерами ми впроваджуватимемо конкретні, реалістичні та вимірювані кроки. Обмін досвідом і найкращими практиками дозволить нам краще забезпечувати ветеранів необхідними ресурсами, можливостями та визнанням, на яке вони заслуговують", – цитує Калмикову пресслужба.