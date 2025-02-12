Менше чверті українців сприйняли призупинку проєктів USAID однозначно негативно – КМІС

Призупинення реалізації гуманітарних проєктів Агенції США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні матиме значний негативний вплив, оскільки ці проєкти робили істотний внесок у розвиток країни, вважають 22% українців.

Натомість, як свідчать результати опитування, проведеного 4-9 лютого Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), 12% опитаних поділяють думку, що особливо наслідків для України не буде, оскільки проєкти переважно проїдали гроші чи займалися непотрібним справами.

Найбільше ж респондентів – 47% – вважають, що матиме місце деякий негативний вплив, але разом із цим відчувають певне справедливе покарання для тих, хто проїдав гроші чи займався непотрібним справами. Ще 19% українців не мають свою думку з цього питання.

"Таким чином, сприйняття призупинення фінансування USAID двозначно сприймається українцями. З одного боку, 69% визнають, що призупинення фінансування матиме деякі або значні негативні наслідки для України. З іншого боку, 59% убачають у цьому елемент справедливості, оскільки деякі проєкти "проїдали гроші чи займалися непотрібними справами", - вказано у пресрелізі.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю (CATI) у всіх підконтрольних уряду регіонах України серед 1000 респондентів старше 18 років. За звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників близьких до 50% і 1,8% - для показників близьких до 5%, але за умов війни до неї додається певне систематичне відхилення.