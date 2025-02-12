Інтерфакс-Україна
Події
09:12 12.02.2025

Чернишов: Зміцнення української громади в Європі є важливим кроком до посилення єдності нашого народу

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Чернишов: Зміцнення української громади в Європі є важливим кроком до посилення єдності нашого народу

Віцепрем’єр-міністр - міністр національної єдності України Олексій Чернишов обговорив підтримку українських громад за кордоном з послами держав-членів Європейського Союзу.

"У межах діалогу посадовці обговорили подальшу міжнародну підтримку України, а також практичні кроки Міністерства національної єдності, спрямовані на зміцнення суспільної згуртованості", - йдеться в повідомленні міністерства.

Крім того, Чернишов представив ідею створення Хабів єдності в Європі, напрацювання щодо їхньої концепції та можливості реалізації.

"Також окреслили шляхи залучення європейських партнерів до підтримки програм міністерства, адже зміцнення української громади в Європі є важливим кроком до посилення єдності нашого народу та підтримки України на міжнародному рівні", - цитує віцепрем’єра пресслужба міністерства.

Теги: #міннацєдності

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