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17:13 07.03.2025

Міннац'єдності домовилося з УВКБ ООН в Україні про співпрацю щодо підтримки українців за кордоном - Чернишов

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Міннац'єдності домовилося з УВКБ ООН в Україні про співпрацю щодо підтримки українців за кордоном - Чернишов

Міністерство національної єдності і Агентством ООН у справах біженців в Україні домовилися про співпрацю щодо підтримки українців за кордоном, і їх інтеграцію в громади тимчасового перебування, повідомив віцепрем’єр-міністр - міністр національної єдності України Олексій Чернишов.

"Сьогодні домовились із Агентством ООН у справах біженців в Україні про співпрацю щодо підтримки українців за кордоном, їхню інтеграцію в громади тимчасового перебування, а головне – про роботу над збереженням їхнього зв’язку з Батьківщиною", - написав Чернишов в Facebook.

За його словами, йдеться про співпрацю за наступними напрямками: розвиток мережі Unity Hubs у країнах ЄС; запуск цифрових платформ для наших громадян, які перебувають за межами країни; збір і аналіз даних про становище українців, які були вимушено переміщені як за кордон, так і всередині країни.

"Домовленість закріпили підписанням рамкової угоди з представницею UNHCR Ukraine Кароліною Ліндхольм Біллінг. Дякую міжнародним партнерам за довіру та спільне бачення майбутнього", - додав він.

Теги: #чернишов #міннацєдності

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