Інтерфакс-Україна
Події
16:41 25.06.2025

Міннац’єдності ініціює можливість розвивати мережу Unity Hub за підтримки європейських країн - Чернишов

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Міннац’єдності ініціює можливість розвивати мережу Unity Hub за підтримки європейських країн - Чернишов
Фото: https://www.facebook.com/oleksiy.chernyshov

Міністерство національної єдності готує рішення, яке дозволить розвивати мережу Центрів єдності (Unity Hub) для українців за кордоном, за підтримки європейських країн, повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов.

"Міннац’єдності готує проєкт постанови, яка дозволить розвивати мережу Центрів єдності для українців за кордоном, за підтримки європейських країн. Проінформував про це сьогодні колег під час урядової наради. Центри єдності стануть точками опори для наших громадян за кордоном. Осередки допомагатимуть адаптуватися, навчатися, працювати і найголовніше — зберігати тісний зв’язок з Україною", - написав Чернишов в мережі Facebook.

За його словами, постанова визначає бюрократичний фундамент для створення Центрів єдності.

"Сподіваємося на підтримку проєкту постанови вже наступного тижня", - додав він.

Раніше Чернишов попросив Вищий антикорупційний суд (ВАКС) перенести судове засідання з обрання запобіжного заходу через участь у засіданні уряду і урядовій нараді.

Теги: #unity_hub #чернишов #міннацєдності

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