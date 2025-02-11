Інтерфакс-Україна
Події
22:25 11.02.2025

В Кривому Розі внаслідок ракетної атаки пошкоджені будинки, бізнес-об'єкти та навчальний заклад

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В Кривому Розі внаслідок ракетної атаки пошкоджені будинки, бізнес-об'єкти та навчальний заклад

В Кривому Розі внаслідок ракетної атаки окупантів ввечері у вівторок пошкодження отримали багатоквартирні будинки, навчальний заклад та бізнес-об'єкти, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Є пошкодження у багатоквартирних будинках, об'єктах бізнесу та навчальному закладі. Поруч розгортаємо Штаб допомоги людям", - написав він у телеграмі. 

При цьому, за словами Вілкула, ніхто не постраждав. 

Теги: #пошкодження #дніпропетровська_область #атака

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