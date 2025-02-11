22:25 11.02.2025
В Кривому Розі внаслідок ракетної атаки пошкоджені будинки, бізнес-об'єкти та навчальний заклад
В Кривому Розі внаслідок ракетної атаки окупантів ввечері у вівторок пошкодження отримали багатоквартирні будинки, навчальний заклад та бізнес-об'єкти, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Є пошкодження у багатоквартирних будинках, об'єктах бізнесу та навчальному закладі. Поруч розгортаємо Штаб допомоги людям", - написав він у телеграмі.
При цьому, за словами Вілкула, ніхто не постраждав.