В Кривому Розі внаслідок ракетної атаки пошкоджені будинки, бізнес-об'єкти та навчальний заклад

В Кривому Розі внаслідок ракетної атаки окупантів ввечері у вівторок пошкодження отримали багатоквартирні будинки, навчальний заклад та бізнес-об'єкти, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Є пошкодження у багатоквартирних будинках, об'єктах бізнесу та навчальному закладі. Поруч розгортаємо Штаб допомоги людям", - написав він у телеграмі.

При цьому, за словами Вілкула, ніхто не постраждав.