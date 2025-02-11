Інтерфакс-Україна
Події
22:18 11.02.2025

Мирний мешканець постраждав через ворожий обстріл села на Харківщині

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Правоохоронці задокументували наслідки ворожих обстрілів Кутьківки і Моначинівки Купʼянського району Харківської області.

"Близько 18:00 російська армія обстріляла с. Кутьківка Купʼянського району. Отримав поранення 54-річний чоловік. Пошкоджено приватні домоволодіння. У с. Моначинівка Куп'янського району сьогодні близько 10:00 під ворожий обстріл потрапила автівка екстреної медичної допомоги. У транспортному засобі вибито вікна та пробиті двері", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури. 

За попередніми даними, ЗС РФ били з РСЗВ "Град".

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України). 

Теги: #харківська_область #обстріл #постраждалий

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