Мирний мешканець постраждав через ворожий обстріл села на Харківщині

Правоохоронці задокументували наслідки ворожих обстрілів Кутьківки і Моначинівки Купʼянського району Харківської області.

"Близько 18:00 російська армія обстріляла с. Кутьківка Купʼянського району. Отримав поранення 54-річний чоловік. Пошкоджено приватні домоволодіння. У с. Моначинівка Куп'янського району сьогодні близько 10:00 під ворожий обстріл потрапила автівка екстреної медичної допомоги. У транспортному засобі вибито вікна та пробиті двері", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За попередніми даними, ЗС РФ били з РСЗВ "Град".

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).