Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою колишню головну лікарку Хмельницької МСЕК

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила під вартою колишню головну лікарку Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Тетяну Крупу, повідомила пресслужба ВАКС.

"Апеляційна палата, 11 лютого, залишала в силі ухвалу слідчого судді ВАКС від 23.01.2025 про продовження строку дії запобіжного заходу колишній керівниці одного з обласних центрів медико-соціальної експертизи у виді тримання під вартою з альтернативою внесення 260 млн грн застави", - йдеться у повідомленні ВАКС у фейсбук у вівторок.

За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційну скаргу сторони захисту, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

За даними слідства, вказана особа підозрюється у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України).

Як повідомлялося, ДБР викрило голову Крупу та її сина, який обіймав керівну посаду в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них знайшли тільки готівкою майже $6 млн у різних валютах, брендові прикраси та коштовності.

Крім того, з’ясувалося, що сім'я топпосадовців володіє 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, дев'ятьма елітними автомобілями, корпоративними правами на 48 млн грн, готельно-ресторанним комплексом майже на 3 тис. кв. м в одному з парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності - нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках сім'я також накопичила майже $2,3 млн. Усі ці статки вони не внесли до своїх щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Крупу затримали 5 жовтня і повідомили про підозру в незаконному збагаченні. 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 500 млн грн. 21 листопада Апеляційна палата ВАКС залишила Крупу під вартою, але знизила розмір застави з 500 млн грн до 300 млн грн.

23 січня ВАКС продовжив запобіжний захід Крупі до 23 березня, крім того, зменшив суму застави до 260 млн. грн.