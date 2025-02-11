Знеструмлено одну з двох ліній живлення Запорізької АЕС

Внаслідок ворожих обстрілів в черговий раз знеструмлено одну з двох ліній електроживлення тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції, повідомило Міністерство енергетики України у вівторок.

"Знову на Запорізькій АЕС реальна загроза блекауту через ворожі обстріли – вчергове відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують АЕС із об’єднаною енергосистемою України", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, через окупацію станції росіянами ситуація на ЗАЕС залишається загрозливою, і лише повернення Україні контролю над станцією може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі АЕС.

Як повідомлялося, від початку російської окупації 4 березня 2022 року ЗАЕС неодноразово переживала повні блекаути і один частковий - із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки, відмова яких може спричинити аварійну ситуацію.