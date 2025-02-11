Генштаб ЗСУ: На Курщині відбулось 12 боєзіткнень, вісім з яких тривають дотепер

У Курській області РФ з початку доби та станом на 16:00 зафіксовано 12 бойових зіткнень з 60, що відбулися на всій лінії фронту, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"На курському напрямку з початку доби відбулось 12 боєзіткнень, вісім з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав вісім авіаційних ударів, скинувши 13 КАБ", - йдеться зведенні Генштабу у телеграм у вівторок.

Повідомляється, що на покровскому напрямку російські загарбники здійснили 19 спроб потіснити ЗСУ в районах населених пунктів Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Молодецьке, Удачне, Надіївка, Олексіївка, Дачне та Шевченко. Сили оборони стримують натиск та відбили 17 атак противника, два боєзіткнення тривають дотепер. Авіаційних ударів зазнали Покровськ, Леонтовичі та Муравка.

На лиманскому та краматорському напрямках сили оборони відбили по чотири штурми противника, на торецькому – шість. На Новопавлівському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборону ЗСУ біля Костянтинополя, один бій триває. На гуляйпільському напрямку відбулось два боєзіткнення.

На куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував ЗСУ в районах Кіндрашівки, Петропавлівки та Загризового, на даний час триває один бій.

На решті напрямків без особливих змін.