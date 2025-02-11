Інтерфакс-Україна
Події
13:37 11.02.2025

У Золочеві Харківської області з-під завалів врятовано трьох людей, загальна кількість постраждалих зросла до 7 – ДСНС

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У Золочеві Харківської області з-під завалів врятовано трьох людей, загальна кількість постраждалих зросла до 7 – ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram/38131

У Золочеві Богодухівського району Харківської області з-під завалів приватного будинку, зруйнованого внаслідок російських авіаударів вдалося врятувати 3 людей.

"2 жінок і чоловіка врятували надзвичайники з-під завалів зруйнованого ворогом приватного будинку у селищі Золочів Богодухівського району... Постраждалих передали медикам 'швидкої'", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС Харківської області.

За попередніми даними, внаслідок ворожого обстрілу постраждали 7 мирних людей, зокрема 12-річний хлопець. Пошкоджені 13 приватних будинків.

Розбираючи завали, надзвичайники натрапили на домашнього котика, якого також врятували.

Раніше було відомо про 6 постраждалих.

Теги: #авіаудари #харківська_область

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