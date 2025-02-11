На фронті у вівторок було 139 бойових зіткнень, з них 47 на покровському напрямку

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

139 бойових зіткнень зафіксовано протягом минулої доби на всіх фронтах російсько-української війни, більше за все на покровському напрямку в Донецькій області, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

"На покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Баранівка, Водяне Друге, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Звірове, Удачне, Успенівка, Надіївка, Андріївка та Дачне", - йдеться у зведенні.

В операційній зоні у Курській області підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 27 російських атак.

На лиманському та новопавлівському напрямках у Донецькій області ворог атакував по 12 разів, на торецькому напрямку 11. На куп’янському напрямку за добу відбулося дев’ять атак окупантів, на краматорському вісім, на сіверському шість. На харківському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції українських військ в районі Вовчанська.

На оріхівському, гуляйпільському та придніпровському напрямках минулої доби бойових зіткнень не зафіксовано. На волинському та поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу", - відзначили у Генштабі.