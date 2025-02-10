Інтерфакс-Україна
Події
23:17 10.02.2025

Посол України в США подякувала доньці Келлога за допомогу Україні і родинам військових

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Посол України у США Оксана Маркарова відзначила роль президентки Weatherman Foundation Меган Моббз (Meaghan Mobbs) у допомозі Україні, а також американським військовим, які захищали Україну, та їх сім'ям, і подякувала їй особисто і очолюваному їй фонду.

"Вся українська стрічка в фотографіях Meaghan Mobbs, президентки RT Weatherman Foundation, яка робить неймовірну роботу по допомозі і з якою разом з генерал-майором Борисом Кременецьким є в постійному контакті з родинами полеглих американських героїв, які добровільно захищали свободу в Україні. І фото ще й з нашого Ukraine House в Вашингтоні з дуже важливої події минулого серпня, коли ми вручали нагороди героїв їх родинам. Дякуємо R.T. Weatherman Foundation і Меган за підтримку і той захід", - написала Маркарова у Facebook.

Моббз є донькою спецпредставника президента США Дональда Трампа з питань України та РФ Кіта Келлога.

Американське видання The Washington Post пише, що Weatherman Foundation працює в Україні з початку повномашстабного вторгнення РФ і забезпечує роботу логістичного центру на румунсько-українському кордоні та доставку медичних товарів та іншої допомоги понад 70 організаціям в Україні, зокрема лікарням. Окрім надання допомоги, фонд допомагає евакуювати американських вояків-добровольців, які воюють в Україні, до Регіонального медичного центру Ландштуль у Німеччині, де вони можуть отримати спеціалізовану медичну допомогу, а також репатріює тіла американських добровольців, загиблих у боях.

"Келлог - не голуб Росії, і його нащадки також. Дочка Келлога Міган Моббс, президент Weatherman Foundation і випускник West Point. В українців не може бути кращого друга, ніж Моббс", - пише видання.

У статті стверджується, що Моббс представляє протрампівську та проукраїнську Америку і критикувала керівництво попереднього президента США Джозефа Байдена за занадто повільну допомогу Україні.

"Тепер Келлог сам собі чоловік, а Моббс сама собі жінка. Немає гарантії, що батько завжди погоджується з дочкою, і навпаки… Але є й інші ознаки того, що команда Трампа не хоче отримати будь-яку угоду, яку Путін готовий підписати, оголосити дипломатичний тріумф і припинити допомогу Україні — як це іноді здавалося під час президентської кампанії… Це не схоже на сім'ю, зацікавлену в тому, щоб дати Путіну багато", - вказується у матеріалі.

Джерела:

https://www.facebook.com/100002003920755/posts/9187408894669150/

https://www.washingtonpost.com/opinions/2025/02/10/russia-ukraine-war-special-envoy-kellogg/

Теги: #келлог #моббз #посол #сша

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