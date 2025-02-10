Інтерфакс-Україна
Події
18:02 10.02.2025

НСАУ закликає провести відкритий загальнонаціональний архітектурний конкурс на проєкт Національного військового меморіального кладовища

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Національна спілка архітекторів України (НСАУ) та Архітектурна палата НСАУ звернулись до державної влади з закликом провести Відкритий загальнонаціональний архітектурний конкурс на кращу проєктну пропозицію будівництва головного військовогомеморіалу України − Національного військового меморіального кладовища (НВМК).

"Ми готові надавати всебічні професійні консультації замовнику конкурсу для забезпечення прозорості та публічності конкурсних процедур, залучення найширшого кола архітекторів до участі та винайдення найкращого містобудівного та архітектурно-просторового рішення", - зазначено у зверненні, направленному президенту України, прем’єр-міністру України та у Міністерство ветеранів України.

В НСАУ нагадали, що конкурсна комісія спілки навесні 2023 року розробила дорожню карту та рекомендації щодо проведення такого конкурсу для Міністерства ветеранів України. Конкурс так і не відбувся, натомість наявні процеси навколо будівництва НВМК від вибору ділянки до тендерних процедур, є вочевидь непрозорими, викликають обурення та відчуття несправедливості, про що свідчить численні звернення громадськості щодо НВМК.

Відповідно до статті 6 закону України про архітектурну діяльність архітектурні та містобудівні конкурси (місцеві, регіональні, всеукраїнські, міжнародні) проводяться для виявлення кращих архітектурно-планувальних, інженерно-технічних та економічних проєктних пропозицій щодо об’єктів містобудування та архітектури і визначення виконавців проєктної документації.

Практика реалізації подібних проєктів у цивілізованих країнах свідчить, що конкурси є найкращим рішенням для винайдення сильної ідеї та способом проведення суспільного діалогу на такі складні та суспільно-важливі теми, як меморіалізація та увічнення пам’яті захисників. Ця практика підтверджується і архітектурними конкурсами, що вже успішно проводяться в Україні на місцевому рівні (у Вінниці, Львові, Миколаєві, Сумах).

Теги: #нсау #нвмк

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