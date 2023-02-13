НСАУ просить Зеленського посприяти припиненню тиску на спілку

Національна спілка архітекторів України (НСАУ) звернулася до президента України з проханням сприяти припиненню тиску на організацію, спричиненого її критикою законопроєкту про реформу містобудування (№5655).

"Ми звертаємося до президента України з трьома позиціями. Перше: припинити ганьбу навколо невдалої містобудівної реформи та накласти вето на законопроєкт №5655. Друге: розпочати громадський та експертний діалог зі створення Містобудівного кодексу та справжньої реформи містобудування… яка дасть людям сподівання на справедливе будівництво в країні. Третє: покласти край тиску на НСАУ, наше професійне середовище та розблокувати роботу архітекторів в Україні", – повідомила заступниця голови Архітектурної палати НСАУ Ганна Кирій на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

За словами Кирій, незалежна саморегулююча організація НСАУ протягом двох років активно критикує законопроєкт про реформу містобудівної діяльності, що, на її думку, спричинило переслідування спілки та її керівництва з боку правоохоронних органів.

Як зазначив адвокат НСАУ Ярослав Яценко, обвинувачення у протиправності дій посадових осіб спілки під час професійної атестації архітекторів є безпідставними, оскільки НСАУ не було позбавлено відповідних делегованих повноважень.

"Слідчий і прокурор встановили факт, що нібито має юридичне значення, про відсутність з травня 2022 року у НСАУ делегованих повноважень щодо проведення професійної атестації архітекторів. Але це твердження не відповідає дійсності та суперечить закону, оскільки, відповідно до відомостей у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва, НСАУ такі делеговані повноваження, безумовно, має досі", - пояснив він.

За словами адвоката, немає й відповідного наказу голови профільного міністерства про припинення делегованих повноважень НСАУ, як цього вимагає чинне законодавство у таких випадках.

Отже, відсутня подія кримінального правопорушення, а вручені повідомлення про підозру є надуманими та необґрунтованими, наголосив Яценко.

"Можна зробити висновок: такі дії головного слідчого управління Нацполіції України та Служби безпеки України мають ознаки навмисного тиску на НСАУ та її керівництво і цілеспрямованого їх переслідування", – повідомив адвокат.

У свою чергу, як розповів правозахисник НСАУ Ігор Гец, НСАУ подала відповідні заяви на ім'я генерального прокурора про притягнення свідомо невинуватого до кримінальної відповідальності, до Державного бюро розслідувань про службову недбалість слідчого Нацполіції та про намір низки державних чиновників Мінрегіону та держпідприємства "Дія" протиправно позбавити НСАУ делегованих їй повноважень. Окрім того, спілка звернулася до суду з позовом проти глави СБУ через його відмову притягнути до відповідальності низку співробітників служби за їх участь в обшуках у справі, яка не має підслідності СБУ.

Як повідомлялося, у лютому 2023 року СБУ повідомила про підозру посадовим особам НСАУ у незаконному втручанні до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва шляхом передання третій особі електронного ключа для входу до системи та зміни даних у сертифікатах архітекторів. У свою чергу НСАУ відкинула обвинувачення СБУ у корупції та повідомила про системні штучні перепони для архітекторів у користуванні е-системою.

Верховна Рада 13 грудня 2022 року ухвалила в цілому законопроєкт №5655 про реформування сфери містобудування. За нього проголосували 228 депутатів. Петиція з вимогою ветувати законопроєкт набрала понад 25 тис. підписів й очікує розгляду президентом.

Водночас 1 грудня 2022 року парламент зняв законопроєкт з розгляду. На його доопрацюванні наполягали Асоціація міст України, мери міст, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), Міністерство культури та інформполітики, Національна спілка архітекторів України.