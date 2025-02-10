За заклики перетворити Сумщину на "мертву зону" заочно засуджено російського пропагандиста Міхєєва - СБУ

Російський пропагандист Сергій Міхєєв заочно отримав 8 років позбавлення волі за підтримку збройної агресії РФ та воєнні злочини окупантів проти цивільного населення, повідомляє Служба безпеки України.

"У червні 2023 року Міхєєв закликав командування окупаційних угруповань рф здійснити серію масованих ракетно-бомбових та артилерійських ударів по Сумах. У такий спосіб зловмисник пропонував перетворити прифронтове українське місто на "мертву зону", в якій, за його словами, "не повинно залишитися живих людей". Цю тезу Міхєєв, який позиціонує себе як "політолог", оприлюднив під час одного із своїх ефірів на рупорі кремля – радіостанції "Вести FM", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в понеділок.

Крім того, як зазначається, він регулярно виступає на пропагандистських ток-шоу Соловйова, де закликає до продовження авіаударів та артобстрілів цивільної інфраструктури у прикордонних районах України.

На підставі зібраних доказів суд визнав Міхєєва винним у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) та призначив йому покарання у вигляді 8 років позбавлення волі. Оскільки він переховується від правосуддя у Москві, розгляд справи відбувся у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого).

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.