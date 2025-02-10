Тиск на антикорупційні органи був, є і буде – директор НАБУ

Робота антикорупційних органів України продемонструвала, що ніхто в країні не є недоторканим, тому тиск на антикорупційні органи зберігається, наголошує директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос.

"Головним досягненням можна вважати те, що НАБУ і САП продемонстрували, що ніхто не може бути недоторканим", - сказав директор НАБУ на брифінгу в понеділок в Києві.

При цьому він додав: "Ми постійно знаходимося як антикорупційна інфраструктура під тиском". "Був тиск, є тиск, буде тиск. Ми можемо бути в центрі брудних інформаційних компаній. Але це все свідчить про нашу ефективність", - зазначив Кривонос.