Інтерфакс-Україна
Події
13:51 10.02.2025

Кабмін скасував погодження з органами місцевого самоврядування режиму роботи приватних майданчиків для паркування

1 хв читати
Кабмін скасував погодження з органами місцевого самоврядування режиму роботи приватних майданчиків для паркування

Кабінет міністрів України скасував вимогу щодо погодження з органами місцевого самоврядування режиму роботи приватних майданчиків для паркування.

Зокрема, постановою №130 від 7 лютого уряд визначив, що режим роботи приватних майданчиків для паркування встановлює оператор з обов’язковим інформуванням органів місцевого самоврядування про встановлений режим роботи.

До цього, оператор встановлював режим роботи майданчиків для паркування за погодженням з органами місцевого самоврядування.

Теги: #майданчики #паркування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:26 24.03.2025
У Києві посилять контроль за паркуванням авто у дворах - МВА

У Києві посилять контроль за паркуванням авто у дворах - МВА

07:49 09.03.2025
Перевірки паркування на місцях для осіб з інвалідністю посиляться й стануть систематичними

Перевірки паркування на місцях для осіб з інвалідністю посиляться й стануть систематичними

14:30 15.01.2025
Штрафи за паркування в 19 містах відображатимуться в сервісі "Штрафи UА"

Штрафи за паркування в 19 містах відображатимуться в сервісі "Штрафи UА"

20:53 28.11.2024
Військові та ветерани тепер можуть паркуватися безоплатно в Києві

Військові та ветерани тепер можуть паркуватися безоплатно в Києві

11:03 06.11.2024
Майже третину опитаних у "Київ Цифровий" жителів столиці не влаштовує розміщення літніх майданчиків біля кафе й ресторанів

Майже третину опитаних у "Київ Цифровий" жителів столиці не влаштовує розміщення літніх майданчиків біля кафе й ресторанів

18:59 22.07.2023
Із 24 липня в Києві поновлюється оплата за паркування

Із 24 липня в Києві поновлюється оплата за паркування

11:58 25.05.2022
Прикордонні КПП обладнають майданчиками для відстою автотранспорту – "Укравтодор"

Прикордонні КПП обладнають майданчиками для відстою автотранспорту – "Укравтодор"

07:22 08.10.2021
Київ у 17 разів збільшив надходження до бюджету від сплати за паркування

Київ у 17 разів збільшив надходження до бюджету від сплати за паркування

17:47 28.09.2021
До кінця наступного року в різних містах України планується відкрити близько 10 тис. спортивних майданчиків

До кінця наступного року в різних містах України планується відкрити близько 10 тис. спортивних майданчиків

07:24 12.08.2021
Кличко звернувся до поліції розслідувати напад на інспектора з паркування

Кличко звернувся до поліції розслідувати напад на інспектора з паркування

ВАЖЛИВЕ

Зеленський та перша леді України зустрінуться з папою Львом XІV в Римі

Зеленський у День пам'яті жертв репресій: Крим, як і вся Україна, має бути вільним

Масована атака на Київщину: Загинула жінка, є поранені, триває ліквідація наслідків - ДСНС

Внаслідок ворожої атаки на Київщині загинула жінка, поранено трьох людей, серед них дитина — ОВА

Австрія перемогла в "Євробаченні-2025", Україна посіла 9-те місце

ОСТАННЄ

В Україні в найближчі дві доби очікуються помірні дощі – Укргідрометцентр

Генштаб ЗСУ створив робочу групу для розслідування ситуації в 47-й ОМБр "Маґура"

Зеленський та перша леді України зустрінуться з папою Львом XІV в Римі

Внаслідок російського авіаудару по Купʼянську постраждали троє мирних мешканців – прокуратура

Рада КШППВ узгодила план проведення обміну 1000 на 1000 – Умєров

Росія напередодні президентських виборів у Польщі активізувала чергову фазу інформаційної війни – ГУР МО України

Папа Римський Лев XIV офіційно вступив на посаду

Зеленський у День пам'яті жертв репресій: Крим, як і вся Україна, має бути вільним

Сибіга у День пам'яті жертв репресій: ми повинні перемогти, щоб гарантувати, що такі злочини не повторяться

Стефанчук закликав до посилення військової допомоги Україні після нічної атаки дронів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА