Кабмін скасував погодження з органами місцевого самоврядування режиму роботи приватних майданчиків для паркування

Кабінет міністрів України скасував вимогу щодо погодження з органами місцевого самоврядування режиму роботи приватних майданчиків для паркування.

Зокрема, постановою №130 від 7 лютого уряд визначив, що режим роботи приватних майданчиків для паркування встановлює оператор з обов’язковим інформуванням органів місцевого самоврядування про встановлений режим роботи.

До цього, оператор встановлював режим роботи майданчиків для паркування за погодженням з органами місцевого самоврядування.