13:51 10.02.2025
Кабмін скасував погодження з органами місцевого самоврядування режиму роботи приватних майданчиків для паркування
Кабінет міністрів України скасував вимогу щодо погодження з органами місцевого самоврядування режиму роботи приватних майданчиків для паркування.
Зокрема, постановою №130 від 7 лютого уряд визначив, що режим роботи приватних майданчиків для паркування встановлює оператор з обов’язковим інформуванням органів місцевого самоврядування про встановлений режим роботи.
До цього, оператор встановлював режим роботи майданчиків для паркування за погодженням з органами місцевого самоврядування.