Інтерфакс-Україна
Події
11:54 10.02.2025

Міносвіти затвердило технологію для подолання освітніх розривів серед дітей прифронтових регіонів

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Міносвіти затвердило технологію для подолання освітніх розривів серед дітей прифронтових регіонів

Міністерство освіти і науки України затвердило технологію для подолання освітніх розривів серед дітей прифронтових регіонів.

"Завдяки проєкту "Цифрові інструменти для подолання відставання у навчанні, соціально-емоційного розвитку та оцінки стану психічного здоров'я для найбільш вразливих дітей" тисячі українських учнів молодших класів отримали шанс наздогнати шкільну програму та поліпшити емоційний стан", - йдеться у повідомленні міністерства.

Відзначається, що в межах проєкту: 35 тис. учнів молодших класів із прифронтових регіонів України отримали доступ до інноваційної технології, що допомагає долати освітні розриви та підтримувати емоційний добробут; 11 тис. вчителів і психологів із Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської та Харківської областей пройшли спеціальне навчання; 900 комп'ютерів було закуплено та передано у прифронтові сільські школи, що дало змогу створити 100 мобільних класів, обладнаних зарядними станціями та інклюзивними наборами для учнів з особливими освітніми потребами.

"Одним із ключових досягнень проєкту стало впровадження цифрового скринінгу емоційного добробуту учнів 1–4 класів у шести прифронтових регіонах. Після аналізу результатів Міністерство освіти і науки України затвердило цю технологію для подальшого використання в освітньому процесі", - додали у відомстві.

Згідно з повідомленням, цифровий скринінг емоційного стану став важливим інструментом діагностики, що дає змогу виявляти комплекс симптомів посттравматичного стресового розладу (ПТСР) у дітей.

Зокрема, у цифровий підручник eKidz.eu, який використовується для подолання освітніх втрат, інтегровано спеціальний опитувальник, який допомагає оцінювати базові показники емоційного добробуту учнів і застосовувати ефективні психологічні методики підтримки.

Підручник eKidz.eu також містить інструменти штучного інтелекту, які допомагають оптимізувати роботу вчителів та скоротити час на перевірку завдань.

Теги: #прифронтові_території #діти #освіта

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