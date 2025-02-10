Інтерфакс-Україна
Події
09:48 10.02.2025

ISW: Українські сили просунулися на південний схід від Суджі

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ISW: Українські сили просунулися на південний схід від Суджі
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Підрозділи Збройних сил України у Курській області РФ просунулися на південний схід від Суджі, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на геолокаційнй кадри, опубліковані 9 лютого

"Українські війська нещодавно просунулися на південний схід від Суджі на тлі триваючих боїв у Курській області 9 лютого", - йдеться у зведенні ISW на сайті у понеділок.

Зазначається з посиланням на російські джерела, що українські війська здійснили механізовані атаки на південний схід від Суджі в районі Руської Конопельки та Фанасеєвки. Російські джерела також стверджували, що російські війська контратакували на північний захід від Суджі в районі Свердликова і Нікольського, на північ від Суджі в районі Малої Локні та на південний схід від Суджі в районі Черкаської Конопельки.

За даними ISW, "геолокаційні кадри, опубліковані 9 лютого, показують, що українські сили нещодавно просунулися вздовж траси 38K-028 Суджа-Обоянь на південний захід від Руської Конопельки".

Теги: #зсу #просування #курська_область #isw

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