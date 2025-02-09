Інтерфакс-Україна
Події
21:53 09.02.2025

Ілон Маск закликав закрити видання "Голос Америки" та "Радіо Свобода"

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Ілон Маск закликав закрити видання "Голос Америки" та "Радіо Свобода"

Американський мільярдер Ілон Маск, який отримав статус "спеціального держслужбовця" в адміністрації президента США Дональда Трампа, закликав припините фінансування видань "Радіо Свобода" та "Голос Америки".

"Європа тепер вільна (не рахуючи задушливої бюрократії). Їх більше ніхто не слухає. Це просто ліві радикальні божевільні, які розмовляють самі з собою, спалюючи 1 мільярд доларів на рік грошей американських платників податків", - написав він у Х в неділю.

Голос Америки (Voice of America) — це міжнародна медіамовна організація, яка працює більш ніж 40 мовами онлайн, на радіо та телебаченні.

Ра́діо Свобо́да (англ. "Radio Free Europe/Radio Liberty", до 1959 називалося Радіо Визволення) — інтернет-видання та радіостанція, яка позиціонує себе як приватний некомерційний інформаційно-новинний засіб масової інформації. Фінансується Конгресом США. Радіо не раз розглядалося як поширення американської пропаганди та інтересів США.

 

Теги: #маск #видання #закриття

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