Якщо ми призупинимо воєнний стан, ми втратимо армію, і РФ цим обов'язково скористається – Зеленський

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Призупинка воєнного стану в Україні задля проведення виборів призведе до втрати боєздатності української армії, заявляє президент України Володимир Зеленський.

"Що таке вибори? Сьогодні я їх не боюсь абсолютно. Просто що буде? Ми повинні закінчити воєнний стан або призупинити воєнний стан. Якщо ми призупинимо воєнний стан, ми втратимо армію. І, в принципі, росіяни будуть щасливі. Питання боєздатності, духу тощо ти втрачаєш… Люди повернуться додому і будуть мати всі права повернутися додому. І морально навіть ті, хто не будуть повертатись - все одно, це пауза. І Росія це обов'язково буде використовувати для наступальних дій", - сказав Зеленський в інтерв'ю для британського мовника ITV News.

Він також зазначив, що якщо будуть вибори, то їх неможливо буде провести за кордоном та на тимчасово окупованих територіях, і в РФ потім обов'язково скажуть про нелегітимність цих виборів. Тому, за словами президента, він "був дуже обережним з цим питанням".

"Ми всі хотіли би, щоб закінчилась війна, і ми провели би вибори, і ми як ніхто хочемо закінчення війни. Тож в час війни наше населення проти виборів, всі люди проти. Тому що всі розуміють, що відбудеться", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, президент Зеленський стверджує, що є прихильником проведення виборів в країні, але це можливо зробити лише після скасування воєнного стану, чого прагне Володимир Путін, бо в такому разі більша частина української армії зможе повернутися додому і РФ зможе здійснити повторне вторгнення. Зеленський також відреагував на закиди з боку російського керівництва щодо його буцімто "нелегітимності" для підписання угод, заявивши, що Путін боїться переговорів і робить усе, щоб затягнути війну.