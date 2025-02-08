Понад 240 окупантів знешкоджено на покровському напрямку з початку доби – Генштаб ЗСУ

Українські воїни знешкодили 243 окупантів на покровському напрямку в Донецькій області у суботу з початку доби станом на 22:00, 120 з них – безповоротно.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Телеграмі, також на цьому напрямку знищений 21 автомобіль, три антени управління БпЛА, пошкоджено три танки, дві бойові машини піхоти, дві самохідні гаубиці ворога.

На всіх фронтах російсько-української війни від початку доби відбулося 125 бойових зіткнень, 52 з яких на покровському напрямку.

Російські загарбники вже завдали 62 авіаційних удари, застосувавши 93 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 992 дрони-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

"В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за протягом доби відбили 27 атак російських загарбників, ще один бій триває. Крім цього, ворог завдав 28 авіаційних ударів, із застосуванням 40 керованих бомб, а також здійснив 469 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 12 - із реактивних систем залпового вогню", - повідомили у Генштабі.