Питання залучення в Україну висококваліфікованої іноземної робочої сили потребує комплексного діалогу в країні - Чернишов

Віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов вважає, що залучення в Україну висококваліфікованої іноземної робочої сили є питанням, яке потребує комплексного діалогу в країні.

"До повномасштабного вторгнення розмір ВВП України становив близько $200 млрд. Державні видатки (зведений бюджет, пенсійний фонд) були на рівні $80 млрд. Під час війни та в процесі відбудови потреби значно більші, понад $110 млрд на рік (через зростання військових та соціальних видатків та потреб відбудови). Щоб балансувати такі видатки, щоб вижити та відбудуватись Україні за найближче десятиліття необхідно подвоїти ВВП. Для цього, за оцінками експертів Центру економічного відновлення, економіка України має зростати мінімум на 7% щороку", - написав Чернишов в Facebook.

Він відзначив, що при поточному рівні продуктивності Україні не вистачатиме до 4,5 млн працівників, а до 2035 року з ринку праці вийдуть ще 2 млн працівників: старіння населення, недостатня кількість молоді, не всі українці повернуться, частина сімей возз'єднається за кордоном.

"Якщо не залучати додатково людей на ринок праці та не підвищувати продуктивність, відбудова розтягнеться на довгі десятиліття. Тож які можуть бути рішення? Для скорочення дефіциту робочої сили є два шляхи – підвищення продуктивності праці та максимальне залучення працюючих", - заявив віцепрем'єр.

Щодо залучення працівників, Чернишов бачить три можливості: збереження та розвиток внутрішнього людського капіталу (реформа освіти, масове перенавчання, економічна інклюзія, розвиток жіночого підприємництва, високі стандарти охорони здоров’я, повернення ветеранів до економічної активності, інтеграція людей з інвалідністю та ВПО у ринок праці); повернення та залучення українців з-за кордону (за межами країни знаходяться 6 млн вимушених українських мігрантів, разом з діаспорою та трудовими мігрантами – це понад 20 млн); залучення висококваліфікованої іноземної робочої сили (питання, яке потребує комплексного діалогу в країні).