Інтерфакс-Україна
Події
12:45 08.02.2025

Питання залучення в Україну висококваліфікованої іноземної робочої сили потребує комплексного діалогу в країні - Чернишов

2 хв читати
Питання залучення в Україну висококваліфікованої іноземної робочої сили потребує комплексного діалогу в країні - Чернишов

Віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов вважає, що залучення в Україну висококваліфікованої іноземної робочої сили є питанням, яке потребує комплексного діалогу в країні.

"До повномасштабного вторгнення розмір ВВП України становив близько $200 млрд. Державні видатки (зведений бюджет, пенсійний фонд) були на рівні $80 млрд. Під час війни та в процесі відбудови потреби значно більші, понад  $110 млрд на рік (через зростання військових та соціальних видатків та потреб відбудови). Щоб балансувати такі видатки, щоб вижити та відбудуватись Україні за найближче десятиліття необхідно подвоїти ВВП. Для цього, за оцінками експертів Центру економічного відновлення, економіка України має зростати мінімум на 7% щороку", - написав Чернишов в Facebook.

Він відзначив, що при поточному рівні продуктивності Україні не вистачатиме до 4,5 млн працівників, а до 2035 року з ринку праці вийдуть ще 2 млн працівників: старіння населення, недостатня кількість молоді, не всі українці повернуться, частина сімей возз'єднається за кордоном.

"Якщо не залучати додатково людей на ринок праці та не підвищувати продуктивність, відбудова розтягнеться на довгі десятиліття. Тож які можуть бути рішення? Для скорочення дефіциту робочої сили є два шляхи – підвищення продуктивності праці та максимальне залучення працюючих", - заявив віцепрем'єр.

Щодо залучення працівників, Чернишов бачить три можливості: збереження та розвиток внутрішнього людського капіталу (реформа освіти, масове перенавчання, економічна інклюзія, розвиток жіночого підприємництва, високі стандарти охорони здоров’я, повернення ветеранів до економічної активності, інтеграція людей з інвалідністю та ВПО у ринок праці); повернення та залучення українців з-за кордону (за межами країни знаходяться 6 млн вимушених українських мігрантів, разом з діаспорою та трудовими мігрантами – це понад 20 млн); залучення висококваліфікованої іноземної робочої сили (питання, яке потребує комплексного діалогу в країні).

Теги: #чернишов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:25 02.05.2025
Закон про множинне громадянство буде готовий до кінця року - Чернишов

Закон про множинне громадянство буде готовий до кінця року - Чернишов

14:09 08.04.2025
Тимчасовий захист для українців у країнах ЄС має тривати до настання стійкого миру - Чернишов

Тимчасовий захист для українців у країнах ЄС має тривати до настання стійкого миру - Чернишов

10:06 28.03.2025
Підписана Спільна декларація про створення український Unity Hub в Іспанії - Міннац'єдності

Підписана Спільна декларація про створення український Unity Hub в Іспанії - Міннац'єдності

17:18 12.03.2025
Чернишов: питання залучення мігрантів є умовою повоєнного розвитку економіки, але суспільство ще не готове до цього

Чернишов: питання залучення мігрантів є умовою повоєнного розвитку економіки, але суспільство ще не готове до цього

17:02 12.03.2025
У держави не існує окремих політик чи програм для українців за кордоном - Чернишов

У держави не існує окремих політик чи програм для українців за кордоном - Чернишов

15:13 12.03.2025
Чернишов: всі українські діти, які повернуться, незалежно від рівня знань, мають отримати місце в українській школі

Чернишов: всі українські діти, які повернуться, незалежно від рівня знань, мають отримати місце в українській школі

14:53 12.03.2025
Йде робота над дозволом видачі за кордоном паспортів чоловікам, у яких завершується термін - Чернишов

Йде робота над дозволом видачі за кордоном паспортів чоловікам, у яких завершується термін - Чернишов

12:45 12.03.2025
Чернишов виступає за суттєву лібералізацію в підходах до реформи множинного громадянства

Чернишов виступає за суттєву лібералізацію в підходах до реформи множинного громадянства

17:13 07.03.2025
Міннац'єдності домовилося з УВКБ ООН в Україні про співпрацю щодо підтримки українців за кордоном - Чернишов

Міннац'єдності домовилося з УВКБ ООН в Україні про співпрацю щодо підтримки українців за кордоном - Чернишов

11:21 08.02.2025
Чернишов обговорив з лідерами ІТ-індустрії підтримку українських фахівців за кордоном

Чернишов обговорив з лідерами ІТ-індустрії підтримку українських фахівців за кордоном

ВАЖЛИВЕ

Україна, Туреччина та США у Стамбулі обговорили шляхи досягнення миру, звільнення полонених та повернення дітей - ОП

Вперше за понад 3 роки у Стамбулі розпочинаються прямі російсько-українські переговори – Фідан

Спроби росіян привʼязати сьогоднішні перемовини у Стамбулі до 2022 року не спрацюють – Єрмак

Зеленський прибув до місця проведення саміту EPC у Тирані

Екскапітан збірної України з футболу Тимощук отримав підозру за збір грошей для військових РФ

ОСТАННЄ

Кабмін виділив 298 млн грн для реалізації 4-х проєктів відновлення в Запорізькій області

Келлог після перемовин у Стамбулі: Трамп прагне просувати мир через силу для американського народу

Сибіга у Стамбулі: Росія має довести свою серйозність, нам потрібні конкретні рішення

На Івано-Франківщині затримано правоохоронця, який торгував інформацією з закритих баз даних

Україна, Туреччина та США у Стамбулі обговорили шляхи досягнення миру, звільнення полонених та повернення дітей - ОП

Рубіо обговорить Україну та Іран з представниками Франції, Великої Британії та Німеччини

Вперше за понад 3 роки у Стамбулі розпочинаються прямі російсько-українські переговори – Фідан

Спроби росіян привʼязати сьогоднішні перемовини у Стамбулі до 2022 року не спрацюють – Єрмак

Електрику в Києві у I кв.-2025 відключали за борг у середньому 7 тис. грн - YASNO

Мединський перед переговорами з українською делегацією зустрівся з представником США - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА