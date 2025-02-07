Зеленський увів до складу РНБО Віктора Ляшка – указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення до складу Ради національної безпеки та оборони міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

Відповідний указ №79/2025 розміщений на сайті голови держави.

"Постановляю на часткову зміну статті 1 указу президента України від 29 березня 2024 року № 193/2024 "Про склад Ради національної безпеки і оборони України"… увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Ляшка Віктора Кириловича - міністра охорони здоров'я України", - сказано в тексті документу.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.