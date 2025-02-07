Зеленський призначив послів у Молдові та Уругваї

Президент Володимир Зеленський призначив послів України у Республіці Молдова та у Східній Республіці Уругвай.

Відповідні укази №77/2025 і №78/2025 опубліковані на сайті президента.

Так, послом України в Республіці Молдова призначено Пауна Роговея.

Водночас посла України в Аргентинській Республіці Юрія Клименка призначено послом у Східній Республіці Уругвай за сумісництвом.

Окрім того, президент призначив посла в Угорщині Федора Шандора представником України в Дунайській комісії за сумісництвом. Указом №75/2025 президент звільнив з цієї посади Любов Непоп.