Інтерфакс-Україна
Події
23:24 07.02.2025

Зеленський призначив послів у Молдові та Уругваї

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Зеленський призначив послів у Молдові та Уругваї

Президент Володимир Зеленський призначив послів України у Республіці Молдова та у Східній Республіці Уругвай.

Відповідні укази №77/2025 і №78/2025 опубліковані на сайті президента.

Так, послом України в Республіці Молдова призначено Пауна Роговея.

Водночас посла України в Аргентинській Республіці Юрія Клименка призначено послом у Східній Республіці Уругвай за сумісництвом.

Окрім того, президент призначив посла в Угорщині Федора Шандора представником України в Дунайській комісії за сумісництвом. Указом №75/2025 президент звільнив з цієї посади Любов Непоп.

Теги: #укази #зеленський

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