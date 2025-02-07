Інтерфакс-Україна
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18:52 07.02.2025

Бельгія спрямує Україні EUR1,7 млрд податків від заморожених активів РФ - ЗМІ

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Бельгія спрямує Україні EUR1,7 млрд податків від заморожених активів РФ - ЗМІ

Бельгія спрямує EUR1,7 млрд податків від заморожених активів РФ на допомогу Україні, пише бельгійське видання VRT.

"Минулого року заморожені російські активи гіганта цінних паперів Euroclear у Бельгії принесли Бельгії EUR1,7 млрд податкових надходжень. Це згідно з річними цифрами Euroclear. Гроші уряд Бельгії спрямує на допомогу Україні. Загальна сума заблокованих у Euroclear російських активів становить близько EUR183 млрд", - пише VRT.

Зазначається, що компанія з цінних паперів Euroclear є впливовим гравцем на світовому фінансовому ринку. При цьому лише близько 12% акцій цієї компанії належать Федеральному уряду Бельгії, решта належать іншим муніципальним урядам країни та банкам.

Компанія надавала фінансові послуги російським компаніям та уряду, але всі трансакції були заморожені після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України та потрапила під міжнародні санкції у відповідь на агресію. Російські активи, включаючи готівку, акції та займи, були заморожені і наразі недоступні для російських суб’єктів.

Відсотки від цих російських мільярдів перераховуються на спеціальний рахунок в Euroclear та використовуються для поповнення європейських фондів допомоги, призначених для України.

Як повідомлялося, лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 млрд за рахунок використання заморожених російських активів.

Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд кожен, а решту $10 млрд розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада. Зокрема, Канада надасть Україні 5 млрд канадських доларів ($3,7 млрд) у межах фінансової підтримки країн "Великої сімки".

Теги: #бельгія #активи_рф

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